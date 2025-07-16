Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. Вчера в центре Киева полицейские задержали 31-летнего местного жителя, который, по официальной информации, находился в розыске за нарушение законодательства о мобилизации.

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Руководитель полиции Киева инициировал проверку действий правоохранителей

После проверки документов его доставили в Святошинский ТЦК для уточнения данных и получения направления на прохождение военно-врачебной комиссии.

В то же время в сети появилось резонансное видео и сообщения блогера, которая утверждает, что полицейские действовали с грубым нарушением закона. По ее словам, мужчину жестко задержали, заламывали руки, забрали телефон и увезли без всяких объяснений или документов.

Задержание на Антоновича / Фото: sophiekom

Девушку, которая была рядом, оттолкнули и угрожали. Прохожим полицейские якобы сказали, что пару подозревают в распространении наркотиков, но доказательств не предоставили.

Далее, по словам блогера, к месту подъехали еще несколько человек в форме, которые не позволяли приближаться к машине. Задержанного отвезли в ТЦК, где, по его словам, без адвоката требовали подписать документы и пройти ВВК. Позже парень сообщил, что документ на прохождение ВВК ему просто принесли уже подписанным. Сейчас он находится в распределительном центре.

После появления видео в сети руководитель полиции Киева Дмитрий Шумейко инициировал служебное расследование, которое должно дать оценку действиям правоохранителей. На время проверки всех полицейских, участвовавших в задержании, отстранили от исполнения обязанностей. В полиции обещают выяснить обстоятельства инцидента, а общественность ожидает официальной реакции от полиции и ТЦК.