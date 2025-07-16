Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. Учора в центрі Києва поліцейські затримали 31-річного місцевого мешканця, який, за офіційною інформацією, перебував у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію.

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Керівник поліції Києва ініціював перевірку дій правоохоронців

Після перевірки документів його доставили до Святошинського ТЦК для уточнення даних і отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії.

Водночас у мережі з’явилося резонансне відео та дописи блогерки, яка стверджує, що поліцейські діяли з грубим порушенням закону. За її словами, чоловіка жорстко затримали, заламували руки, забрали телефон і відвезли без жодних пояснень чи документів.

Затримання на Антоновича / Фото: sophiekom

Дівчину, яка була поруч, відштовхнули та погрожували. Перехожим поліцейські нібито сказали, що пару підозрюють у розповсюдженні наркотиків, але доказів не надали.

Далі, за словами блогерки, до місця під’їхали ще кілька людей у формі, які не дозволяли наближатися до машини. Затриманого відвезли до ТЦК, де, за його словами, без адвоката вимагали підписати документи та пройти ВЛК. Пізніше хлопець повідомив, що документ на проходження ВЛК йому просто принесли вже підписаним. Нині він перебуває у розподільчому центрі.

Після появи відео в мережі керівник поліції Києва Дмитро Шумейко ініціював службове розслідування, яке має дати оцінку діям правоохоронців. На час перевірки всіх поліцейських, які брали участь у затриманні, відсторонили від виконання обов’язків. У поліції обіцяють з’ясувати обставини інциденту, а громадськість очікує офіційної реакції від поліції та ТЦК.