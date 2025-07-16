Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал юриста практики військового права Зоряна Павліва для адвокатського об’єднання “Бачинський Та Партнери”. Правила вручення повістки прописані в пункту 3 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Правила вручення повістки під час воєнного стану

Згідно з Законом України, лише військовозобов'язані громадяни України під час мобілізації зобов’язані з'являтися за викликом до ТЦК та СП для уточнення їх облікових даних та визначення їх призначення на особливий період.

Тепер повістку можуть формувати у програмі Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів – їх надсилають поштою. Юрист зауважив, що законом не визначено місце, де повинна вручатися повістка, тому фактично її можуть видати в будь-якому місці. Наприклад, за місцем проживання військовозобов'язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях.

Важливо! До категорії військовозобов'язаних в Україні наразі входять українці віком від 25 до 60 років, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань та які визнані придатними/обмежено придатними для несення військової служби й не заброньовані у встановленому порядку. Вони можуть бути мобілізовані. Також на військову службу можуть призивати громадян віком від 18 до 25 років, якщо вони мають статус військовозобов'язаного.

Вручати повістки можуть такі люди:

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій на їхній території та в місцях виконання працівниками своїх обов’язків.

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ, які вручають повістки тільки тим, хто перебуває в них на військовому обліку, можуть вручати повістки на всій території України.

Під час вручення повістки представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язані назвати свої прізвища, ім'я та по батькові, посади, а також показати службові посвідчення,

– йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Вручати повістки можуть особисто або засобами поштового зв’язку. У першому випадку повістку вважатимуть врученою, якщо: