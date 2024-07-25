Сам задержанный – житель Днепра. Он тщательно готовился к своему преступлению, в частности снимал три отдельные квартиры во Львове перед тем, как убить.

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Главный подозреваемый в заказе убийства – Россия

Уже можно сказать о том, что это не какой-то сумасшедший, который решил выстрелить в бывшего депутата. А человек, который профессионально готовился к совершению этого преступления.

Министр внутренних дел уже подчеркивает, что у следствия есть основания считать, что убийца был лишь исполнителем преступления. То есть были заказчики и какая-то структура, заинтересованная в том, что произошло.

И это, конечно, является важнейшим моментом в расследовании этого резонансного убийства. Очень важно, чтобы это преступление не осталось нераскрытым, как много резонансных политических преступлений в украинской истории – когда даже убийц находят, но мотивы их действий, а также то, кто за ними стоял остаются невыясненными.

Понятно, что убийство в военное время имеет особое значение не просто для украинского общества, но и для функционирования Украинского государства как такового. Ведь война, которую ведет против нас Российская Федерация, имеет много измерений.

Это не только противостояние на линии фронта между вооруженными силами Украины и российскими агрессорами, это еще и попытки России дестабилизировать украинское общество путем долгой войны – сделать все возможное, чтобы украинский государственный аппарат продемонстрировал свою неэффективность в защите национальных интересов и в обеспечении элементарной безопасности.

Для чего российским спецслужбам убивать Фарион

Чтобы в обществе царили страх и ощущение незащищенности, чтобы путем громких политических расправ создать ситуацию дестабилизации и провести новые линии разлома в самом украинском обществе.

И конечно же здесь могут также функционировать самые разнообразные версии того или иного преступления, что только усиливает ощущение незащищенности и непонимания происходящего в стране.

Важно понять, какой была цель специальных служб врага, каков его план по дестабилизаций ситуации в Украине. Ведь мы понимаем, что каждое убийство, каждый удар по украинской инфраструктуре, каждое преступление государства Владимира Путина – это лишь часть Большого плана, целью которого является ликвидация украинской государственности в ближайшие годы и превращение Украины в часть России.

Поскольку россияне видят свою победу не только в том, что их войска пройдут победным маршем по украинской земле. Мне кажется, с этой версией "победы" они распрощались после провала путинского блицкрига.

Однако россияне видят свою победу еще и в том, что за годы российско-украинской войны они превратят Украинское государство в пустыню и сделают все возможное и невозможное, чтобы украинская территория больше не была пригодной для жизни. В частности они хотят критически уменьшить количество населения, которое останется на этой территории после тяжелых военных лет и создать атмосферу криминальной анархии и безнаказанности.

Именно поэтому эффективность силовых структур в тылу является не менее важной, чем действия украинской армии в ее противостоянии российским вооруженным силам на линии соприкосновения по всему периметру российско-украинского фронта. Надо наконец осознать, что фронт безопасности действительно проходит по всей украинской территории. что никаких безопасных мест на этой территории нет.

Останавливать российские специальные службы и их приспешников на украинские территории это важная задача спецслужб Украины и, кстати, украинского общества. Которое должно с большим вниманием относиться к вероятным действиям врага.

Нужно внимательно следить за тем, не происходит ли что-то подозрительное – такое, что не может считаться нормальным в его собственном дворе, поселке, городе. Как, скажем, с этим злоумышленником, который готовился к убийству Ирины Фарион просто на глазах жителей Львова – каждый день, приходя на место будущего преступления и выбирая наиболее благоприятный для себя момент, чтобы расправиться с бывшим депутатом.

Вот это внимание к общественной безопасности не может быть исключительно делом Министерства внутренних дел и службы безопасности Украины. Для того, чтобы эффективно противостоять России, безопасность должна быть делом каждого.