Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя задержание Богуслаева-младшего, сообщает 24 Канал.

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Эксперт подчеркивает, что задержание Богуслаева – это важная международная операция.

Украинская сторона собрала доказательную базу, которая дала возможность задержать преступника даже в Монако. Кроме того, Служба в который раз напомнила: всем придется отвечать за свои поступки независимо от страны пребывания. Все эти многочисленные защитники Лазурного побережья надеялись, что никто и никогда не вмешается в их роскошную жизнь. Но кейс Богуслаева доказал обратное,

– пишет Черненко.

Экс-нардеп акцентирует, что задержание Богуслаева-младшего в Европе, – свидетельство высокого уровня профессионализма нашей спецслужбы.

"Расследование и сбор доказательной базы идут на том уровне, который соответствует стандартам европейских стран. Ведь, Монако не часто идет на сотрудничество с правоохранительными органами других стран", – считает политолог.

Богуслаевы много лет обворовывали Украину и работали на врага. Александр Богуслаев пару лет назад даже пытался купить остров у побережья Италии, где в свое время прятались Римские папы. Возможно, хотел в случае чего сюда сбежать. Впрочем, остров ему купить не позволили. Но думаю, даже если бы Богуслаев стал Робинзоном Крузо, подчиненные Малюка достали бы его и на острове,

– резюмирует эксперт.

Напомним ранее стало известно, что СБУ совместно с правоохранителями Франции и Монако задержала сына экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева за хищение активов предприятия. В свое время Богуслаевы занизили стоимость акций завода, приобрели 65% ценных бумаг и передали большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет Богуслаев-младший.