Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи затримання Богуслаєва-молодшого, повідомляє 24 Канал.

До теми Могли розкрадати "Мотор Січ": сина Богуслаєва затримали в Монако

Експерт підкреслює, що затримання Богуслаєва – це важлива міжнародна операція.

Українська сторона зібрала доказову базу, яка дала можливість затримати злочинця навіть у Монако. Крім того, Служба вкотре нагадала: всім доведеться відповідати за свої вчинки незалежно від країни перебування. Всі ці багаточисленні захисники Лазурового узбережжя сподівались, що ніхто і ніколи не втрутиться у їх розкішне життя. Але кейс Богуслаєва довів зворотне,

– пише Черненко.

Екснардеп акцентує, що затримання Богуслаєва-молодшого в Європі, – свідчення високого рівня професіоналізму нашої спецслужби.

"Розслідування і зібрання доказової бази йдуть на тому рівні, який відповідає стандартам європейських країн. Адже, Монако не часто йде на співпрацю з правоохоронними органами інших країн", – вважає політолог.

Богуслаєви багато років обкрадали Україну і працювали на ворога. Олександр Богуслаєв пару років тому навіть намагався купити острів біля узбережжя Італії, де свого часу ховалися Римські папи. Можливо, хотів у разі чого сюди втекти. Втім, острів йому купити не дозволили. Але думаю, навіть якщо б Богуслаєв став Робінзоном Крузо, підлеглі Малюка дістали б його і на острові,

– резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримала сина експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва за розкрадання активів підприємства. Свого часу Богуслаєви занизили вартість акцій заводу, придбали 65% цінних паперів і передали більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє Богуслаєв-молодший.