В свежем выпуске "Есть вопрос" за 12 августа – протесты в Беларуси продолжаются. А нарушения прав человека зашли настолько далеко, что полиция начала задерживать и избивать не только участников протеста, но и журналистов.

Также в выпуске "Есть вопрос" на 24 канале:

Какая ситуация в Беларуси сегодня и возобновили ли снова протесты – рассказал представитель правозащитного центра Вясна Валентин Стефанович.

Народный депутат и член межфракционного объединения "За демократическую Беларусь" Николай Княжицкий ответил, как будет реагировать Верховная Рада на события в Беларуси.

Смотрите полный выпуск программы: