У свіжому випуску "Є питання" за 12 серпня – протести у Білорусі тривають. А порушення прав людини зайшли настільки далеко, що поліція почала затримувати й бити не тільки учасників протесту, а й журналістів.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі:

Яка ситуація в Білорусі сьогодні та чи відновилиь знову протести – розповів представник правозахисного центру Вясна Валентин Стефанович.

Народний депутат та член міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь" Микола Княжицький відповів, як реагуватиме Верховна Рада на події у Білорусі.

Дивіться повний випуск програми: