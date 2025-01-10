Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера МИД Украины Георгия Тихого. Отмечается, что заявления о якобы задержании "украинских наемников" могут быть нагнетанием со стороны лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

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В МИД прокомментировали заявления Мадуро

В Министерстве иностранных дел заявили, что в ведомстве пока нет подтверждений о задержании украинских граждан в Венесуэле 8 января.

Наше дипломатическое учреждение связалась с министром иностранных дел Венесуэлы, который сообщил, что он не владеет информацией о принадлежности задержанных к украинскому гражданству. Венесуэльская сторона не предоставила фактических подтверждений,

– пояснил Георгий Тихий.

В МИД также добавили, Украина не признает результаты так называемых выборов в Венесуэле и Мадуро как президента страны.

Напомним, на днях президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил об аресте семи иностранцев, среди которых якобы есть граждане Украины. Мадуро утверждает, что они участвовали в подготовке "террористических атак", направленных на исполнительного вице-президента Делси Родригеса, государственные учреждения и ключевую инфраструктуру страны.