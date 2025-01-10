Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника МЗС України Георгія Тихого. Зазначається, що заяви про нібито затримання "українських найманців" можуть бути нагнітанням з боку лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

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В МЗС прокоментували заяви Мадуро

У Міністерстві закордонних справ заявили, що у відомстві наразі немає підтверджень про затримання українських громадян у Венесуелі 8 січня.

Наша дипломатична установа зв'язалася з міністром закордонних справ Венесуели, який повідомив, що він не володіє інформацією щодо належності затриманих до українського громадянства. Венесуельська сторона не надала фактичних підтверджень,

– пояснив Георгій Тихий.

В МЗС також додали, Україна не визнає результати так званих виборів у Венесуелі і Мадуро як президента країни.

Нагадаємо, днями президент Венесуели Ніколас Мадуро повідомив про арешт семи іноземців, серед яких нібито є громадяни України. Мадуро стверджує, що вони брали участь у підготовці "терористичних атак", спрямованих на виконавчого віцепрезидента Делсі Родрігеса, державні установи та ключову інфраструктуру країни.