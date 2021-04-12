Держат в плохих условиях, – адвокаты о задержанных в Дубае украинках
Задержанным в Дубае украинкам не дают возможности поговорить с родными. Более того, их якобы содержат в закрытом помещении, где даже нет окон.
Источник:юридическая компания "Миллер"
Об этом заявила одна из задержанных украинок. Ее слова передает юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы задержанной украинки.
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Юристы украинки отметили, что 11 апреля задержанной разрешили поговорить с родителями.
Хотя разговор длился не более 2 минут, девушка сообщила, что ее и других участниц съемки с момента ареста держат в плохих условиях, в закрытом помещении, где даже нет окон,
– говорится в сообщении.
В юридической компании отметили, что это был первый разговор Украинки с родными с момента задержания. В то же время другие девушки так и не получили возможности пообщаться с близкими и родными.
Когда задержанных депортируют в Украину
На прошлой неделе адвокаты получили информацию о том, что задержанных украинок собираются депортировать в Украину 12 апреля. По предварительным данным, в 23:25 их должны доставить рейсом компании SkyUp. Сейчас якобы идет подготовка к депортации.
Сейчас приоритетным направлением работы адвокатов является скорейшее возвращение клиентки домой. После этого будем работать в направлении привлечения к ответственности организатора мероприятия и возмещения причиненного клиентке вреда,
– заявил руководитель криминальной практики Алексей Носов.
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