Задержанным в Дубае украинкам не дают возможности поговорить с родными. Более того, их якобы содержат в закрытом помещении, где даже нет окон.

Об этом заявила одна из задержанных украинок. Ее слова передает юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы задержанной украинки.

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Юристы украинки отметили, что 11 апреля задержанной разрешили поговорить с родителями.

Хотя разговор длился не более 2 минут, девушка сообщила, что ее и других участниц съемки с момента ареста держат в плохих условиях, в закрытом помещении, где даже нет окон,

– говорится в сообщении.

В юридической компании отметили, что это был первый разговор Украинки с родными с момента задержания. В то же время другие девушки так и не получили возможности пообщаться с близкими и родными.

Когда задержанных депортируют в Украину

На прошлой неделе адвокаты получили информацию о том, что задержанных украинок собираются депортировать в Украину 12 апреля. По предварительным данным, в 23:25 их должны доставить рейсом компании SkyUp. Сейчас якобы идет подготовка к депортации.

Сейчас приоритетным направлением работы адвокатов является скорейшее возвращение клиентки домой. После этого будем работать в направлении привлечения к ответственности организатора мероприятия и возмещения причиненного клиентке вреда,

– заявил руководитель криминальной практики Алексей Носов.

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