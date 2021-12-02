В гибридной войне, которую ведет Россия, информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль. Об этом 24 каналу заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

К теме В ФСБ заявили о задержании украинских разведчиков: якобы готовили теракт

Россия хочет дискредитировать украинскую спецслужбу

Он добавил, что одна из главных задач СБУ – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины. Только за 9 месяцев 2021 года в Украине разоблачили около 50 таких агентов. Двоих из них поймали "на горячем", когда те хотели совершить диверсионно-террористические акты.

В частности, в ноябре СБУ разоблачила сотрудников ФСБ, которые совершили более 5 тысяч кибератак на госорганы нашей страны. Поименно установили офицеров ФСБ, а также перехватили их разговоры.

Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками,

– подчеркнул Дехтяренко.

Что этому предшествовало

В ФСБ России заявили, что задержали "агентов украинской разведки". Уверяют, что двое собирали информацию о стратегическом объекте, а третий якобы готовил теракт.

Россияне убедили, что задержанные якобы признались в том, что были завербованы сотрудником управления СБУ в Тернопольской области. Даже обнародовали видео их "признаний".

Обратите внимание! В российском информационном пространстве часто появляются подобные сообщения. К примеру, в августе 2021 года ФСБ заявила, что задержала украинца в городе Тула. Его якобы поймали "на горячем" во время сбора засекреченной информации.