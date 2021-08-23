Российские спецслужбы заявили, мол, украинец собирал сведения о новых образцах оружия и технической документации к ним. Задержанного подозревают в работе на украинскую разведывательную службу.
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Что грозит украинцу в России
"Иностранец по заданию разведслужб Украины осуществлял поиск сотрудников русских секретных оборонных предприятий", – говорится в пресс-службе российской ФСБ.
Украинцу инкриминируют вербовку россиян и получение от них информации о разработке в сфере стрелкового вооружения. По факту шпионажа против него открыли уголовное производство.
Мужчине в России грозит до 20 лет заключения по факту "шпионажа". Следственные действия продолжаются.
Как ФСБ задерживала украинца в России: смотрите видео "РИА Новости"
Агентура ФСБ в Украине: последние новости
- Служба безопасности разоблачила 2 сотрудников ФСБ 19 августа. Они пытались завербовать офицера СБУ в Запорожской области и выведать информацию о местной атомной электростанции.
- Другого российского агента поймали еще в мае 2020 года на сборе информации о новейших украинских разработках ракетных комплексов. Недавно Лисичанский городской суд приговорил его к 8 годам заключения.
- Контрразведчики СБУ также задержали 12 августа агента разведки ФСБ, который ездил в зону проведения Операции объединенных сил. За деньги он узнавал о новейшем оружии, местах дислокации и численности войск Украины.