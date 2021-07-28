Контрразведка СБУ обнаружила злоумышленника в Черкасской области. Его уже задержали сотрудники спецслужбы.
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Вербовка агентуры в России
Как удалось выяснить, мужчину завербовали российские "кураторы" во время одной из поездок в страну-агрессорку. Кремлевский агент должен был передавать в Россию закрытую информацию из Украины. В частности о военных стратегических объектах Черкасской области.
Украинские спецслужбы задержали агента Кремля / Фото СБУ
Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. Согласно Уголовному кодексу Украины, ему грозит тюремное заключение до 15 лет с конфискацией имущества.
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