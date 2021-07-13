Пресс-служба СБУ сообщила, что украинец входил в состав организованной преступной группировки на территории России. Впоследствии мужчина вернулся в Украину.

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От кураторов завербованный получал специальные задания и собирал информацию о местных чиновниках и военнослужащих. В частности, факты, которые могли бы их скомпрометировать.

Кроме того, агент российской разведки собирал информацию о выезде должностных лиц и военных в Россию и на временно оккупированные территории Донбасса.

Полученные данные планировали использовать, чтобы создать условия для выезда указанной категории людей в страну-агрессора или на оккупированные ею территории. Там их должны были задержать или привлечь к конфиденциальному сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Информацию агент передавал через отработанный закрытый канал связи. Вознаграждение за свои действия мужчина получал на банковскую карточку.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Во время обысков у агента правоохранители изъяли:

средства связи, которые использовались для контактов с представителем России;

банковские карты Сбербанка России";

удостоверение о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.

Обратите внимание! Заместителя командующего Черноморского флота России в Украине будут судить за госизмену. Обвинительный акт следователи СБУ уже направили в суд. Мужчине также инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.