Пресслужба СБУ повідомила, що українець входив до складу організованого злочинного угруповання на території Росії. Згодом чоловік повернувся в Україну.

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Від кураторів завербований отримував спеціальні завдання та збирав інформацію про місцевих посадовців та військовослужбовців. Зокрема, факти, які могли б їх скомпрометувати.

Окрім того, агент російської розвідки збирав інформацію про виїзд посадовців та військових до Росії та на тимчасово окуповані території Донбасу.

Отримані дані планували використати, щоб створити умови для виїзду вказаної категорії людей до країни-агресора або на окуповані нею території. Там їх мали затримати або залучити до конфіденційного співробітництва з російськими спецслужбами.

Інформацію агент передавав через відпрацьований закритий канал зв'язку. Винагороду за свої дії чоловік отримував на банківську картку.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Під час обшуків в агента правоохоронці вилучили:

засоби зв'язку, які використовувались для контактів із представником Росії;

банківські картки "Сбербанка России";

посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.

Зауважте! Заступника командувача чорноморського флоту Росії в Україні судитимуть за держзраду. Обвинувальний акт слідчі СБУ вже скерували до суду. Чоловікові також інкримінують посягання на територіальну цілісність України та планування, підготовку, розв'язування і ведення агресивної війни.