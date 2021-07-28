Контррозвідка СБУ виявила зловмисника у Черкаській області. Його уже затримали працівники спецслужби.

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Вербування агентури в Росії

Як вдалося з'ясувати, чоловіка завербували російські куратори під час однієї з поїздок до країни-агресорки. Кремлівський агент повинен був передавати в Росію закриту інформацію з України. Зокрема про військові стратегічні об'єкти Черкащини.



Українські спецслужби затримали агента Кремля / Фото СБУ

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді. Згідно з Кримінальним кодексом України, йому загрожує ув'язнення до 15 років з конфіскацією майна.

СБУ затримала агента військової розвідки Росії: дивіться відео

Зверніть увагу! У Херсонській області 22 липня 2021 року викрили агентурну мережу російської ФСБ, організатором якої був ексспівробітник СБУ. Іншого агента Кремля виявили 13 липня. Чоловік продавав розвідці країни-агресора інформацію про виїзд українських посадовців та військових до Росії.