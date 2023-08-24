Сотрудники ДБР задержали во Львовской области подполковника, который занимает должность заместителя командира воинской части. Ему уже сообщили о подозрении по факту превышения служебных полномочий.

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Какую схему придумал подполковник

Этот подозреваемый использовал в личных целях служебное положение. Он создал на территории военного городка подпольный магазин и поставил свою жену руководить им. По данным следствия, супруги продавали солдатам пищевые продукты, которые они должны получать бесплатно. Ведь государство официально выделило их для обеспечения военных.

Также заместитель командира вынудил подчиненных строить ему виллу в Яворовском районе Львовской области. Вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности, эти военные работали на частной стройке с середины июля этого года.

В доме подполковника провели обыск и увидели там его подчиненных во время выполнения строительных работ. В его имении нашли строительное оборудование, документацию, мобильные телефоны и много денег. Речь идет о 1 300 евро и 14 600 долларах. Кроме того, правоохранители обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого. Ему избрали меру пресечения.

Фото с места событий / Фото Офиса Генерального прокурора



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