Раньше для закрытия дела они пытались подкупить следователя. Офицерам грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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Офицеры пытались дать взятку

Начальник отделения персонала штаба и начальник строевой части "на бумаге" якобы устроили 10 человек в воинскую часть. Эти люди не имели никакого отношения к службе. Их средства получали офицеры – в том числе доплаты за участие в боевых действиях. Общая сумма ущерба составляет 3,5 миллиона гривен.

Также один из руководителей пытался дать взятку в размере 10 тысяч долларов следователю, когда делом заинтересовалось ДБР. Военного задержали еще в феврале при передаче денег. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Разоблачение руководителей воинской части / ДБР

Теперь же обоих мужчин будут судить по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Один из военных возместил часть ущерба в размере 600 тысяч гривен.

Расследование ДБР в отношении командиров