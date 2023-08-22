Раніше для закриття справи вони намагалися підкупити слідчого. Офіцерам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Дивіться також На День Незалежності скасували масштабні заходи: що відбуватиметься в містах України на свято

Офіцери намагалися дати хабар

Начальник відділення персоналу штабу та начальник стройової частини "на папері" нібито влаштували 10 осіб у військову частину. Ці люди не мали жодного відношення до служби. Їх кошти отримували офіцери – у тому числі і доплати за участь у бойових діях. Загальна сума збитків становить 3,5 мільйони гривень.

Також один з керівників намагався дати хабар у розмірі 10 тисяч доларів слідчому, коли справою зацікавилося ДБР. Військового затримали ще у лютому при передачі грошей. Його засудили до 4 років позбавлення волі.

Викриття керівників військової частини / ДБР

Тепер же обох чоловіків судитимуть за фактом заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Один з військових відшкодував частину збитків у розмірі 600 тисяч гривень.

Розслідування ДБР щодо командирів