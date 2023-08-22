Раніше для закриття справи вони намагалися підкупити слідчого. Офіцерам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
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Офіцери намагалися дати хабар
Начальник відділення персоналу штабу та начальник стройової частини "на папері" нібито влаштували 10 осіб у військову частину. Ці люди не мали жодного відношення до служби. Їх кошти отримували офіцери – у тому числі і доплати за участь у бойових діях. Загальна сума збитків становить 3,5 мільйони гривень.
Також один з керівників намагався дати хабар у розмірі 10 тисяч доларів слідчому, коли справою зацікавилося ДБР. Військового затримали ще у лютому при передачі грошей. Його засудили до 4 років позбавлення волі.
Викриття керівників військової частини / ДБР
Тепер же обох чоловіків судитимуть за фактом заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Один з військових відшкодував частину збитків у розмірі 600 тисяч гривень.
Розслідування ДБР щодо командирів
- По всій Україні 22 серпня провели понад 200 одночасних обшуків у військкоматах та ВЛК. Причиною стало викриття масштабних схем ухиляння від призову.
- На Миколаївщині командир безпідставно нарахував підлеглим 5,4 мільйона, хоча ті не з'являлися на службі. Він мав зупинити нарахування упродовж трьох днів, як вони не повернулися до місця служби.
- У Києві викрили голову ВЛК, який продавав довідки про непригодність по 370 тисяч гривень. ДБР затримало його при передачі документів.