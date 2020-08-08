Задержанных 7 августа в Минске журналистов отпустили и выслали в Одессу. Вероятнее всего это была реакция белорусских властей на эфир телеканала "Настоящее время".

Как все происходило и какие санкции применил официальный Минск в отношении журналистов – в эфире 24 Канала рассказала одна из задержанных журналистка телеканала "Настоящее время" Ирина Ромалийская.

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"Сейчас я находился в Одессе, а уже утром, надеюсь, буду в Праге. Нас выслали вчера, не депортировали, а по их данным, мы самовольно уехали из страны. Но ехали мы в сопровождении КГБшников к самому самолету. По договоренности – у нас не забирают технику, а мы покупаем сами билеты. Провели нас до самолета и сообщили, что мне на 10 лет и ребятам, которые были со мной, запретили въезд в Беларусь на 10 лет. То есть нас там нет и будет меньше информации, что будет происходить завтра в Беларуси", – сказала она.

По ее словам, причина задержания – отсутствие аккредитации.

И ее действительно не было, потому что мы подавались на аккредитацию за полтора месяца до того. Они должны рассматривать ее за две недели. Но они нам не ответили, точнее отвечали, что из-за коронавируса они не могут собрать некий кворум, который для этого нужен, чтобы дать нам аккредитацию. Это при том, что сам Александр Лукашенко еще месяц назад заявил, что коронавирус в Беларуси был преодолен,

– объяснила журналистка.

Она также рассказала, что общество в Беларуси накануне выборов расколото. Есть люди, которые поддерживают Александра Лукашенко, обычно это лица пожилого возраста и те, которые работают в государственных учреждениях.

"И есть большая часть общества, которая поддерживает изменения, не скажу, что Светлану Тихановскую, а вот собственно изменения. Я много встречала людей, которые поддерживали и хотели голосовать за Виктора Бабарико – это бывший глава "Белгазпромбанка". Но его сняли с избирательного процесса, арестовав и обвинив в уголовных делах", – добавила Ромалійська.

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