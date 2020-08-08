Затриманих 7 серпня в Мінську журналістів відпустили і вислали до Одеси. Найімовірніше це була реакція білоруської влади на ефір телеканалу "Настоящее время".

Як все відбувалось та які санкції застосував офіційний Мінськ щодо журналістів – в ефірі 24 каналу розповіла одна зі затриманих журналістка телеканалу "Настоящее время" Ірина Ромалійська.

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"Зараз я перебував в Одесі, а вже зранку, сподіваюсь, буду у Празі. Нас вислали вчора, не депортували, а за їхніми даними, ми самовільно поїхали з країни. Але їхали ми в супроводі КДБшників до самого літака. За домовленістю – у нас не забирають техніку, а ми купуємо самі квитки. Провели нас до літака і повідомили, що мені на 10 років і хлопцям, які були зі мною, заборонили в'їзд до Білорусі на 10 років. Тобто нас там нема і буде менше інформації, що відбуватиметься завтра в Білорусі", – сказала вона.

За її словами, причина затримання – відсутність акредитації.

І її дійсно не було, бо ми подавались на акредитацію за півтора місяця до того. Вони мають розглядати її за два тижні. Але вони нам не відповіли, точніше відповідали, що через коронавірус вони не можуть зібрати якийсь кворум, який для цього потрібен, щоб надати нам акредитацію. Це при тому, що сам Олександр Лукашенко ще місяць тому заявив, що коронавірус в Білорусі був подоланий,

– пояснила журналістка.

Вона також розповіла, що суспільство в Білорусі напередодні виборів розколене. Є люди, які підтримують Олександра Лукашенка, це зазвичай особи похилого віку та ті, які працюють в державних установах.

"І є велика частина суспільства, яка підтримує зміни, не скажу, що Світлану Тихановську, а от власне зміни. Я багато зустрічала людей, які підтримували та хотіли голосувати за Віктора Бабаріко – це колишній голова "Белгазпромбанка". Але його зняли з виборчого процесу, заарештувавши та звинувативши в кримінальних справах", – додала Ромалійська.

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