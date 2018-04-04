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Задержание Бубенчика – удар по достижениям Революции Достоинства, – Егор Соболев

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Егор Соболев о задержании Ивана Бубенчика
Егор Соболев о задержании Ивана Бубенчика / 24 канал

Если считать Ивана Бубенчика преступником, подозреваемым в убийстве "беркутовцев", то получается, что Майдан был преступлением, а сопротивление людей – противоправными действиями. А борьба за независимость после этого – нечестная и неправильная.

Такое мнение в комментарии сайту "24" озвучил народный депутат, член антикоррупционного комитета Егор Соболев.

Нардеп сообщил, что во вторник он требовал от спикера Парубия вызвать генпрокурора Луценко и министра внутренних дел Авакова в стены парламента, чтобы те объяснили свои действия по делу Ивана Бубенчика.

Я ему сказал: "Андрей, а ты понимаешь, что нелегитимно сидишь в своем кресле, если руководствоваться этой логикой? Тогда здесь должен сидеть Рыбак, на месте Авакова должно быть Савченко, а вместо Луценко – Пшонка", – добавил Соболев.

По его мнению, общество позволило нынешним руководителям государства повернуть колесо истории на 180 градусов назад.

"Мы позволили им до этого докатиться, когда закрывали глаза, что не наказываются ответственные за террор Майдана, что беркутовцы переходят из милиции Захарченко в новую полицию Авакова, когда не ходили на митинги за утверждение антикоррупционного законодательства или прекращение торговли с оккупированными территориями. Консервативным и миролюбивым надо понять, что нас реально возвращают во времена Януковича, где мы все можем оказаться вне закона", –заявил нардеп.

По его словам, проблему можно решить только системно, назначив независимого генпрокурора и министра внутренних дел. А большой резонанс в обществе может способствовать тому, что Иван Бубенчик останется на свободе.

Если будет большое возмущение, то они отступят. Порошенко и Аваков всегда руководствуются такой тактикой: когда видят большое сопротивление общества, то отрыгивают жертву назад, которую уже проглотили, – прокомментировал Соболев.

Напомним, ГПУ объявила о подозрении в совершении преступления активисту Майдана Ивану Бубенчику, который ранее признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам. Вечером 3 апреля во Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для Бубенчика, однако заседание перенесли на четверг, 5 апреля.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самооборона Майдана, из которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Перелом" Бубенчик заявил, что во время событий Майдана 20 февраля 2014 стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить. После выхода фильма ГПУ допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.

Теги: Новости Украины ГПУ Расследования Евромайдан Криминальные новости Иван Бубенчик Беркут Егор Соболев
Источник: 24 канал
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