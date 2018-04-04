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Затримання Бубенчика – удар по здобутках Революції Гідності, – Єгор Соболєв

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Єгор Соболєв про затримання Івана Бубенчикова
Єгор Соболєв про затримання Івана Бубенчикова / 24 канал

Якщо вважати Івана Бубенчика злочинцем, підозрюваним у вбивстві "беркутівців", то виходить, що Майдан був злочином, а спротив людей – протиправними діями. А боротьба за незалежність після цього – нечесна і неправильна.

Таку думку в коментарі сайту "24" озвучив народний депутат, член антикорупційного комітету Єгор Соболєв.

Нардеп повідомив, що у вівторок він вимагав від спікера Парубія викликати генпрокурора Луценка і міністра внутрішніх справ Авакова у стіни парламенту, щоб ті пояснили свої дії щодо справи Івана Бубенчика.

Я йому сказав: "Андрію, а ти розумієш, що нелегітимно сидиш у своєму кріслі, якщо керуватись цією логікою? Тоді тут має сидіти Рибак, на місці Авакова має бути Савченко, а замість Луценка – Пшонка",
– додав Соболєв.

На його думку, суспільство дозволило нинішнім керівникам держави повернути колесо історії на 180 градусів назад.

"Ми дозволили їм до цього докотитися, коли закривали очі, що не караються відповідальні за терор Майдану, що беркутівці переходять з міліції Захарченка в нову поліцію Авакова, коли не ходили на мітинги за утвердження антикорупційного законодавства чи припинення торгівлі з окупованими територіями. Найконсервативнішим і наймиролюбивнішим треба зрозуміти, що нас реально повертають в часи Януковича, де ми всі можемо опинися поза законом", – заявив нардеп.

За його словами, проблему можна вирішити тільки системно, призначивши незалежного генпрокурора і міністра внутрішніх справ. А великий резонанс в суспільстві може сприяти тому, що Іван Бубенчик лишиться на волі.

Якщо буде велике обурення, то вони відступлять. Порошенко і Аваков завжди керуються такою тактикою: коли бачать великий спротив суспільства, то виригують жертву назад, яку вже проковтнули,
– прокоментував Соболєв.

Нагадаємо, ГПУ оголосила про підозру у скоєнні злочину активістові Майдану Іванові Бубенчику, який раніше зізнався, що 20 лютого 2014 року в Києві стріляв із консерваторії по силовиках. Ввечері 3 квітня у Печерському райсуді Києва розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу для Бубенчика, проте засідання перенесли на четвер, 5 квітня.

Хто такий Іван Бубенчик? Він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. Бубенчик також воював на Донбасі у складі батальйону "Дніпро" МВС України. У фільмі "Злам" Бубенчик заявив, що під час подій Майдану 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму ГПУ допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.

Теги: Новини України ГПУ Розслідування Євромайдан Іван Бубенчик Кримінальні новини Єгор Соболєв Беркут
Джерело: 24 канал
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