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      Задержание КОРДом полицейских в Днепре: Глуховере вручили подозрение

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      Виталию Глуховере вручили подозрение
      Виталию Глуховере вручили подозрение / gordonua.com

      Экс-руководителю Национальной полиции в Днепропетровской области Виталию Глуховере вручили подозрение. Бывшему правоохранителю грозит до 10 лет заключения.

      Глуховерю обвиняют в превышении власти, когда он отдавал приказ о задержании КОРДом работников полиции, рассказала первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко.

      Интересно! Глуховеря отреагировал на скандал вокруг себя и требование Зеленского об отставке

      Она также вспомнила, что это задержание правоохранителей произошло с применением грубой силы и с демонстрацией оружия.

      Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет,
      – отметила Ольга Варченко.

      Сейчас продолжается досудебное расследование по этому делу под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

      Что известно о скандале с Виталием Глуховерей?

      27 июля в сети появилось видео с нагрудной камеры патрульного, который остановил служебное авто Глуховери за нарушение правил дорожного движения еще в 2018 году. Однако, водитель отказался признать нарушение и пытался уехать с места событий.

      Впоследствии туда прибыло спецподразделение КОРДа и задержало полицейских, вероятно, по просьбе Глуховери. Их доставили в кабинет Глуховери, где он вежливо объяснил патрульным, что автомобиль с такими номерами нельзя задерживать.

      Такое поведение руководителя областной полиции возмутило не только сеть, но и президента Владимира Зеленского. Он потребовал у главы МВД Арсена Авакова уволить Глуховерю с должности, а ГБР – внимательно расследовать дело.

      27 июля по приказу Авакова было начато служебное расследование по факту скандальных событий с участием Глуховери. Его подозревают в превышении полномочий, что сопровождалось насилием или угрозой применения насилия. Наказывают за такое лишением свободы до 8 лет с потерей права занимать определенные должности до 3 лет.

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      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Государственное бюро расследований Виталий Глуховеря
      Источник: 24 канал
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