Затримання КОРДом поліцейських у Дніпрі: Глуховері вручили підозру

Екс-керівнику Національної поліції у Дніпропетровської області Віталію Глуховері вручили підозру. Колишньому правоохоронцю загрожує до 10 років ув'язнення.

Глуховерю звинувачують у перевищенні влади, коли він віддавав наказ про затримання КОРДом працівників поліції, розповіла перша заступниця голови ДБР Ольга Варченко.

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Вона також пригадала, що це затримання правоохоронців відбулося із застосуванням грубої сили та з демонстрацією зброї.

Якщо провину підозрюваного буде доведено, йому може загрожувати до 10 років ув'язнення з обмеженням права займати певні посади протягом трьох років,

– зазначила Ольга Варченко.

Наразі триває досудове розслідування у цій справі під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України та за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Що відомо про скандал з Віталієм Глуховерею?

27 липня у мережі з’явилося відео з нагрудної камери патрульного, який зупинив службове авто Глуховері за порушення правил дорожнього руху ще у 2018 році. Проте, водій відмовився визнати порушення і намагався поїхати з місця подій.

Згодом туди прибув спецпідрозділ КОРДу і затримав поліцейських, ймовірно, на прохання Глуховері. Їх доставили у кабінет Глуховері, де він ввічливо пояснив патрульним, що автомобіль з такими номерами не можна затримувати.

Така поведінка керівника обласної поліції обурила не лише мережу, а й президента Володимира Зеленського. Він зажадав у глави МВС Арсена Авакова звільнити Глуховерю з посади, а ДБР – уважно розслідувати справу.

27 липня за наказом Авакова було розпочато службове розслідування за фактом скандальних подій за участю Глуховері. Його підозрюють у перевищенні повноважень, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства. Карають за таке позбавленням волі до 8 років з втратою права обіймати певні посади до 3 років.