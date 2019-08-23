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      Затримання КОРДом поліцейських у Дніпрі: Глуховері вручили підозру

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      Віталію Глуховері вручили підозру
      Віталію Глуховері вручили підозру / gordonua.com

      Екс-керівнику Національної поліції у Дніпропетровської області Віталію Глуховері вручили підозру. Колишньому правоохоронцю загрожує до 10 років ув'язнення.

      Глуховерю звинувачують у перевищенні влади, коли він віддавав наказ про затримання КОРДом працівників поліції, розповіла перша заступниця голови ДБР Ольга Варченко.

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      Вона також пригадала, що це затримання правоохоронців відбулося із застосуванням грубої сили та з демонстрацією зброї.

      Якщо провину підозрюваного буде доведено, йому може загрожувати до 10 років ув'язнення з обмеженням права займати певні посади протягом трьох років,
      – зазначила Ольга Варченко.

      Наразі триває досудове розслідування у цій справі під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України та за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

      Що відомо про скандал з Віталієм Глуховерею?

      27 липня у мережі з’явилося відео з нагрудної камери патрульного, який зупинив службове авто Глуховері за порушення правил дорожнього руху ще у 2018 році. Проте, водій відмовився визнати порушення і намагався поїхати з місця подій.

      Згодом туди прибув спецпідрозділ КОРДу і затримав поліцейських, ймовірно, на прохання Глуховері. Їх доставили у кабінет Глуховері, де він ввічливо пояснив патрульним, що автомобіль з такими номерами не можна затримувати.

      Така поведінка керівника обласної поліції обурила не лише мережу, а й президента Володимира Зеленського. Він зажадав у глави МВС Арсена Авакова звільнити Глуховерю з посади, а ДБР – уважно розслідувати справу.

      27 липня за наказом Авакова було розпочато службове розслідування за фактом скандальних подій за участю Глуховері. Його підозрюють у перевищенні повноважень, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства. Карають за таке позбавленням волі до 8 років з втратою права обіймати певні посади до 3 років.

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      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Віталій Глуховеря Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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