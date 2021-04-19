Жизни и здоровью может угрожать опасность, – Енин о задержанном в России украинском консуле
В России 16 апреля задержали украинского консула Александра Сосонюка. В Министерстве иностранных дел Украины такие действия ФСБ считают провокациями, и опасаются за жизнь и здоровье задержанного дипломата.
Источник:24 канал
Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. И добавил, что Александр Сосонюк на днях вернется из России.
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Евгений Енин сообщил, что украинское МИД сейчас пытается организовать возможности для эвакуации в Украину дипломата.
По нашему мнению, его жизни и здоровью может угрожать опасность,
– отметил он.
Нападали представители правоохранительных органов, – Енин о задержании украинского консула в России
Заместитель Дмитрия Кулебы вспомнил, что 16 апреля в России фактически произошло нападение на сотрудника украинского консульства.
"Нападали уже фактически представители правоохранительных органов, даже не дали ему возможности получить свой идентификационный документ, удостоверяющий должность", – подчеркнул он.
По его словам, именно этим фактом неустановления личности украинского дипломата в России и объясняют его задержание. Но такие действия прямо запрещены венскими конвенциями.
В таких ситуациях мы ведем себя абсолютно зеркально, о чем сообщили российской стороне. В то же время Россия начала угрожать нам последующими репрессиями и выдворением наших дипломатов, если мы объявим персоной нон грата кого-то не того,
– отметил Евгений Енин.
Енин прокомментировал дипломатический скандал между Украиной и Россией: видео
Что этому предшествовало
- 16 апреля ФСБ России задержала украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. В то время он ужинал в одном из ресторанов. Украинца обвинили в получении "информации закрытого характера во время встречи с гражданином России".
- Впоследствии Россия заявила, что высылает консула – он должен покинуть страну до 22 апреля. Кроме того, российское МИД вызвало временного поверенного Украины.
- В Министерстве иностранных дел Украины назвали такие действия России "чистой провокацией" и нарушением Венской конвенции. Сейчас МИД готовится организовать возвращение украинского дипломата.
- В ответ на это Украина высылает старшего дипломата России. Говорится об одном из советников посольства России Евгении Черникове.
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