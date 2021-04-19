В России 16 апреля задержали украинского консула Александра Сосонюка. В Министерстве иностранных дел Украины такие действия ФСБ считают провокациями, и опасаются за жизнь и здоровье задержанного дипломата.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. И добавил, что Александр Сосонюк на днях вернется из России.

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Евгений Енин сообщил, что украинское МИД сейчас пытается организовать возможности для эвакуации в Украину дипломата.

По нашему мнению, его жизни и здоровью может угрожать опасность,

– отметил он.

Нападали представители правоохранительных органов, – Енин о задержании украинского консула в России

Заместитель Дмитрия Кулебы вспомнил, что 16 апреля в России фактически произошло нападение на сотрудника украинского консульства.

"Нападали уже фактически представители правоохранительных органов, даже не дали ему возможности получить свой идентификационный документ, удостоверяющий должность", – подчеркнул он.

По его словам, именно этим фактом неустановления личности украинского дипломата в России и объясняют его задержание. Но такие действия прямо запрещены венскими конвенциями.

В таких ситуациях мы ведем себя абсолютно зеркально, о чем сообщили российской стороне. В то же время Россия начала угрожать нам последующими репрессиями и выдворением наших дипломатов, если мы объявим персоной нон грата кого-то не того,

– отметил Евгений Енин.

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