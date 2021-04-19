Россия начала угрожать дальнейшим выдворением украинских дипломатов со своей территории. Однако Украина решительно настроена относительно таких заявлений.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что украинская сторона постоянно сталкивается с российскими провокациями. Он отметил, что это препятствует нормальной деятельности посольства Украины в России.

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Угрозы относительно украинских дипломатов

По словам Енина, российская сторона заговорила о введении новых "репрессий" в отношении Украины. В частности, в Кремле снова угрожают высылкой украинских дипломатов.

Мы столкнулись с тем, что российская сторона начала угрожать дальнейшими репрессиями и выдворением наших дипломатов, если мы объявим персоной нон грата кого-то не того,

– подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

Впрочем, Енин отметил, что украинская сторона настроена относительно таких заявлений абсолютно решительно. Как он рассказал, МИД Украины четко продемонстрирует России, что государство не будет поддаваться на такие провокации.

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Енин также добавил, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы отстаивать права и интересы своих граждан даже на территории государства-агрессора.

Россия угрожает дальнейшим выдворением украинских дипломатов: смотрите видео

Что этому предшествовало