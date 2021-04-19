Росія почала погрожувати подальшим видворенням українських дипломатів зі своєї території. Однак Україна рішуче налаштована щодо таких заяв.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін заявив, що українська сторона постійно стикається з російськими провокаціями. Він зазначив, що це перешкоджає нормальній діяльності посольства України в Росії.

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Погрози щодо українських дипломатів

За словами Єніна, російська сторона заговорила про запровадження нових "репресій" щодо України. Зокрема, у Кремлі знову погрожують висилкою українських дипломатів.

Ми зіткнулись з тим, що російська сторона почала погрожувати подальшими репресіями й видворенням наших дипломатів, якщо ми оголосимо персоною нон ґрата когось не того,

– наголосив заступник міністра закордонних справ.

Втім, Єнін зауважив, що українська сторона налаштована щодо таких заяв абсолютно рішуче. Як він розповів, МЗС України чітко продемонструє Росії, що держава не піддаватиметься на такі провокації.

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Єнін також додав, що Україна й надалі робитиме все можливе, щоб відстоювати права й інтереси своїх громадян навіть на території держави-агресора.

Росія погрожує подальшим видворенням українських дипломатів: дивіться відео

Що цьому передувало