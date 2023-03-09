По имеющейся информации, обесточен ряд участков по всей территории страны. Так что Укрзализныця использует резервные тепловозы, чтобы поезда могли продолжить курсировать.
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Поезда задерживаются
Известно, что из 98 рейсов 10 задерживается более чем на 1 час, а еще 5 – более чем на 30 минут. Таков график задержки поездов:
- №191/192 Краматорск Одесса +2:51
- №7/8 Одесса Харьков +2:42
- №91/92 Харьков Одесса +2:31
- №53/54 Одесса Днепр +2:23
- №29/30 Ужгород Киев +1:54
- №7/8 Черновцы Киев +1:52
- №43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38
- №95/96 Рахов Киев +1:17
- №23/24 Хелм Киев +1:14
- №31/32 Перемышль Запорожья +1:11
- №119/120 Львов Запорожье +0:55
- №77/78 Одесса Ковель +0:51
- №749/750 Киев Вена +0:40
- №45/46 Харьков Ужгород +0:32
- №3/4 Запорожье Ужгород +0:30
В общей сложности задерживаются 32 поезда. Но никакой отмены. Все они продолжают движение,
– подчеркнул Александр Перцовский во время телемарафона.
В компании отмечают, что все вокзалы работают на высадку – посадку через подземные переходы. Также отмечают, что Крепости несокрушимости, которые обеспечены резервным питанием, в течение дня готовы принимать гостей.
Всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на свои утренние рейсы, мы уже традиционно примем на борту следующих рейсов аналогичного направления в течение суток по тем же билетам,
– говорят в компании.
Что касается киевской кольцевой электрички, то она продолжает четко курсировать по графику. Останавливается она у трех важных узлов с пересадкой на поезда дальнего сообщения: Киев-Пассажирский, Дарница и Святошино.