Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. Там отмечают, что пытаются наверстать график.

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Какие поезда задерживаются

По состоянию на утро 5 августа есть четыре отклонения от графика:

№104/103 Львов – Краматорск (+5:10);

№22/21 Львов – Харьков (+5:10);

№2/1 Ивано-Франковск – Харьков (+2:35);

№202/201 Ворохта – Харьков (+2:35).

Один рейс вернулся к графику

В то же время рейсы 64/63 Львов – Харьков и 112/111 Львов – Изюм ночью полностью вернулись к расписанию.

Двухгруппный поезд привез в Киев 218 пассажиров в комендантский час, поэтому для них была организована развозка автобусами по городу, при необходимости – возможность ночевки или пересадки на другие рейсы.

Справка. Россияне совершили обстрел железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области в ночь на 4 августа, в результате чего возникла задержка поездов Харьковского направления.