Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. Там отмечают, что пытаются наверстать график.
Смотрите также Из-за обстрела россиян повреждена железнодорожная инфраструктура на Полтавщине: задерживаются поезда
Какие поезда задерживаются
По состоянию на утро 5 августа есть четыре отклонения от графика:
- №104/103 Львов – Краматорск (+5:10);
- №22/21 Львов – Харьков (+5:10);
- №2/1 Ивано-Франковск – Харьков (+2:35);
- №202/201 Ворохта – Харьков (+2:35).
Один рейс вернулся к графику
В то же время рейсы 64/63 Львов – Харьков и 112/111 Львов – Изюм ночью полностью вернулись к расписанию.
Двухгруппный поезд привез в Киев 218 пассажиров в комендантский час, поэтому для них была организована развозка автобусами по городу, при необходимости – возможность ночевки или пересадки на другие рейсы.