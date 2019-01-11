Задокументированный секс: заместитель министра о новациях в законодательстве

11 января вступают в действие изменения в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за сексуальное и домашнее насилие, которые наделали много шума. Не разобравшись в новациях закона, некоторые мужчины уже начали подыскивать нотариусов, у которых планируют заверять согласие на интим, другие подумывают отсрочить любовные утехи на определенное время – на всякий случай.

Нужно ли получать письменное согласие на близость с женой и что еще меняет закон о противодействии домашнему насилию – журналист 24 канала расспросил у заместителя министра юстиции Сергея Петухова.

Читайте также: Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев

Согласие прежде всего

Так нужно ли получать письменное согласие на интимную близость?

Закон, который сегодня вступает в силу, говорит о необходимости добровольного согласия обеих или всех, кто вступает в сексуальный контакт. Соответственно, убедиться в наличии такого согласия можно и другим способом. Ведь наличие письменного согласия не может быть 100% фактом подтверждения добровольности согласия именно в момент полового акта.

Кто такой Сергей Петухов?

Заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции. В частности, участвует в работе комитетов Верховной Рады во время сопровождения законопроектов, разработчиком которых является министерство, а также тех, которые инициированы другими субъектами права законодательной инициативы. Магистр права Кембриджского университета.

Не вызовут ли законодательные новации всплеск злоупотреблений?

Не думаю. Когда мы говорим об уголовных делах, то прокурор должен доказать вину обвиняемого. В то же время, презумпция невиновности остается.

Безосновательные обвинения, где нет ни доказательств физического насилия, ни системного психологического давления, просто не будут иметь перспективы в судах.

Также действует норма закона, которая не позволяет просто взять и отозвать заявление об изнасиловании. У нас есть понятие частного и публичного обвинения. Дела об изнасиловании являются делами публичного обвинения, которые имеют большой общественный интерес, и они не могут быть закрыты даже по заявлению лица, сообщившего о таком инциденте.

Письменная расписка не свидетельствует, что человек добровольно согласился на интим

Сергей, действительно ли с сегодняшнего дня мужчин, которые ущипнули свою жену за ягодицу, ждет 7 лет заключения, а чужую – 5?

Это преувеличение. Этот пример не является показательным. Не думаю, что в данной ситуации будет наступать уголовная ответственность, хотя все зависит от того с каким намерением и как именно это делалось. Действительно, все зависит от конкретных обстоятельств причинения насилия ближайшим членам семьи (жена, ребенок, пасынок и другие).

В тесных семейных отношениях может быть использовано зависимое положение такого лица. Большая ответственность применяется тогда, когда используются отношения подчинения или насилие совершенное в отношении тех, кто проживает вместе. Статистика свидетельствует – в семейных отношениях чаще используется насилие и давление через зависимость одного из супругов от другого.

Наказание для домашних монстров

Какие еще методы защиты от обидчиков предусмотрены?

Этим законом создается целая система защиты от домашнего насилия: определяются органы государственной и местной власти, которые будут помогать бороться с таким явлением.

Читайте также: Домашнее насилие в Украине: отныне полиции будет легче защищать

На самом деле, он является частью комплексного закона о противодействии домашнему насилию, где по-новому сформулирована уже существующая статья относительно сексуального насилия. Отныне изнасилованием будут считать: совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, что нарушает половую свободу человека.

Также вводится уголовная ответственность за домашнее насилие, чего ранее в Украине не было. До принятия этого закона за такие деяния предусматривалась лишь административная ответственность.

Законом вводятся изменения, имплементирующие Стамбульскую конвенцию Совета Европы

В некоторых странах для защиты жертв домашнего насилия суд может запретить приближаться к пострадавшим членам семьи на определенное расстояние…

Отныне и в Украине к обидчику может быть применена такая специальная мера как срочное запрещающее предписание. Выдает его полиция или суд, таким образом запрещая проживать, находиться, контактировать с пострадавшими. Стоит понимать, что запрет находиться вместе пострадавшему и обидчику не зависит от того, кому принадлежит помещение. То есть это то, что мы неоднократно видели в американском кино, когда судья запрещала мужу приближаться на 500 метров к дому, где проживает пострадавшая от насилия супруга. Это новый и очень важный способ реагирования на случаи домашнего насилия.

Читайте также: Изнасилования в Украине: статистика в инфографике

Предусматривается законом и создание Единого государственного реестра случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола. Кто будет иметь доступ к нему?

Он будет закрытым, но все органы, которые принимают решения (в отношении детей, опекунства) будут иметь к нему доступ.

В общем, этим законом вводятся достаточно широкие законодательные изменения, которые имплементируют Стамбульскую конвенцию Совета Европы, которая призвана бороться с домашним насилием. Это важный шаг вперед на пути защиты прав людей в Украине. На самом деле мы впервые системно смотрим на эту проблему и предлагаем решение.