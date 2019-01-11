Задокументований секс: заступник міністра про новації в законодавстві

11 січня вступають в дію зміни до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за сексуальне й домашнє насилля, які наробили багато галасу. Не розібравшись в новаціях закону, деякі чоловіки вже почали підшукувати нотаріусів, у яких планують завіряти згоду на інтим, інші подумують відтермінувати любовні втіхи на певний час – про всяк випадок.

Чи потрібно отримувати письмову згоду на близькість з дружиною та що ще змінює закон про запобігання домашньому насиллю – журналіст 24 каналу розпитав у заступника міністра юстиції Сергія Петухова.

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Згода передовсім

Тож, чи потрібно отримувати письмову згоду на інтимну близькість?

Закон, який сьогодні вступає в силу, говорить про необхідність добровільної згоди обох чи всіх хто вступає в сексуальний контакт. Відповідно, пересвідчитись в наявності такої згоди можна й в інший спосіб. Адже наявність письмової згоди не може бути 100% фактом підтвердження добровільності її надання саме на момент статевого акту.

Хто такий Сергій Петухов? Заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції. Зокрема, бере участь у роботі комітетів Верховної Ради під час супроводження законопроектів, розробником яких є міністерство, а також тих, що ініційовані іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи. Магістр права Кембріджського університету.

Чи не спричинять законодавчі новації сплеск зловживань?

Не думаю. Коли ми говоримо про кримінальні справи, то прокурор має довести вину обвинуваченого. Водночас, презумпція невинуватості залишається.

Безпідставні звинувачення, де немає ані доказів фізичного насильства, ані системного психологічного тиску просто не матимуть перспективи в судах.

Також діє норма закону, яка не дозволяє просто взяти і відізвати заяву про зґвалтування. У нас є поняття приватного і публічного обвинувачення. Справи щодо зґвалтування є справами публічного звинувачення, які мають великий суспільний інтерес, і вони не можуть бути закриті навіть за заявою особи, яка повідомила про такий інцидент.



Письмова розписка не свідчить, що людина добровільно погодилась на інтим

Сергію, чи справді відсьогодні на чоловіків, які вщипнули свою дружину за сідницю, чекає 7 років ув'язнення, а чужу – 5?

Це перебільшення. Цей приклад не є показовим. Не думаю, що в даній ситуації наставатиме кримінальна відповідальність, хоча все залежить від того з яким наміром та як саме це робилось. Дійсно, все залежить від конкретних обставин заподіяння насильства до найближчих членів сім'ї (дружина, дитина, пасинок та інші).

В тісних сімейних стосунках може бути використане залежне становище такої особи. Більша відповідальність застосовується тоді, коли використовуються відносини підпорядкування чи насильство вчинене щодо тих, хто проживає разом. Статистика свідчить – в сімейних стосунках частіше використовується насильство й тиск через залежність одного з подружжя від іншого.

Покарання для домашніх монстрів

Які ще методи захисту від кривдників передбачено?

Цим законом створюється ціла система захисту від домашнього насильства: визначаються органи державної та місцевої влади, які допомагатимуть боротись з таким явищем.

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Насправді, він є частиною комплексного закону про запобігання домашньому насиллю, де по-новому сформульована вже існуюча стаття щодо сексуального насильства. Відтепер зґвалтуванням вважатимуть: вчинення дій сексуального характеру, пов'язані із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, що порушує статеву свободу людини.

Також вводиться кримінальна відповідальність за домашнє насильство, чого в Україні раніше не було. До ухвалення цього закону за такі діяння передбачалась лише адміністративна відповідальність.



Законом вводяться зміни, що імплементують Стамбульську конвенцію Ради Європи

В деяких країнах, задля захисту жертв домашнього насилля, суд може заборонити наближатись до побитих членів сім'ї на певну відстань…

Відтепер і в Україні до кривдника може бути застосовано такий спеціальний захід як терміновий заборонний припис. Видає його поліція або суд, таким чином забороняючи проживати, перебувати, контактувати з постраждалими. Варто розуміти, що заборона перебувати разом постраждалому і кривднику не залежить від того, кому належить помешкання. Тобто це те, що ми неодноразово бачили в американському кіно, коли суддя забороняла чоловікові наближатись на 500 метрів до будинку де проживає постраждала від насилля дружина. Це новий і дуже важливий спосіб реагування на випадки домашнього насильства.

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Передбачається законом й створення Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства й насильства за ознакою статі. Хто матиме доступ до нього?

Він буде закритим, але всі органи, які приймають рішення (щодо дітей, опікунства) матимуть до нього доступ.

Загалом, цим законом вводяться достатньо широкі законодавчі зміни, які імплементують Стамбульську конвенцію Ради Європи, яка покликана боротись з домашнім насильством. Це важливий крок вперед на шляху захисту прав людей в Україні. Насправді ми вперше системно дивимось на цю проблему й пропонуємо рішення.