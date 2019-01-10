Зґвалтування в Україні: статистика в інфографіці

Від 11 січня 2019 року в Україні починає діяти новий закон, згідно з яким секс без згоди визнається зґвалтуванням. Скільки українських жінок стають жертвами сексуального насилля – далі в інфографіці.

Згідно з Єдиним реєстром судових рішень відомо, що у 13-15% постраждалими від сексуального насилля є дружини. Хоча ця цифра не свідчить про те, що зґвалтованих дружин менше, ніж постраждалих в інших категоріях. Одружені жінки, згідно зі статистикою, менше звертаються за захистом своєї статевої свободи. У 75-80% постраждалими є неповнолітні особи.

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За даними Українського інституту соціальних досліджень, лише 56% опитаних жінок та 50% чоловіків вважають зґвалтування насильством над особистістю. Тобто в нашому суспільстві майже 50% населення не вважають зґвалтуванням протиправним, а згода жінки – не має жодного значення.



Домашнє насильство в Україні: статистика

За даними Українського інституту соціальних досліджень, лише 56% опитаних жінок та 50% чоловіків вважають зґвалтування насильством над особистістю. Тобто в нашому суспільстві майже 50% населення не вважають зґвалтуванням протиправним, а згода жінки – не має жодного значення.

Сьогодні притягнути до відповідальності за зґвалтування можна лише в разі, якщо до жертви застосовували погрози, силу або зловживали її безпорадним станом. А згідно з новим законом, будь-яка особа після інтиму може написати заяву, що не давала на це згоди.