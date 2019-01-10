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      Изнасилования в Украине: статистика в инфографике

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      Статистика домашнего насилия
      Статистика домашнего насилия

      С 11 января 2019 года в Украине начинает действовать новый закон, согласно которому секс без согласия признается изнасилованием. Сколько украинских женщин становятся жертвами сексуального насилия – далее в инфографике.

      Согласно Единому реестру судебных решений известно, что в 13-15% пострадавшими от сексуального насилия являются жены. Хотя эта цифра не свидетельствует о том, что изнасилованных жен меньше, чем пострадавших в других категориях. Замужние женщины, согласно статистике, меньше обращаются за защитой своей половой свободы. В 75-80% пострадавшими являются несовершеннолетние лица.

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      По данным Украинского института социальных исследований, лишь 56% опрошенных женщин и 50% мужчин считают изнасилование насилием над личностью. То есть в нашем обществе почти 50% населения не считают изнасилование противоправным, а согласие женщины – не имеет никакого значения.

      Домашнее насилие в Украине: статистика

      Сегодня привлечь к ответственности за изнасилование можно только в случае, если к жертве применяли угрозы, силу или злоупотребляли ее беспомощным состоянием. А согласно новому закону, любое лицо после интима может написать заявление, что не давало на это согласия.

      Теги: Новости Украины Законодательство Секс Изнасилование Публикации Инфографика
      Источник: 24 канал
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