Но ухудшился ли в столице радиационный фон, ответили в Министерстве внутренних дел.
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Радиационный фон в Киеве
Задымление в Киеве вызвано изменением ветра и незначительными очагами пожаров в экосистемах. В частности, на торфяниках и открытых территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей, уточнили в МВД.
По данным Укргидрометцентра, накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы способствует слабый северный, северо-восточный ветер.
Радиационный фон в норме,
– отметили в МВД.
В то же время посоветовали ограничить пребывание на улице, а также держать окна закрытыми. Поддерживайте водный баланс, используйте маску или респиратор, а еще очиститель воздуха.
На территории Украины спасатели ликвидируют 21 масштабный пожар в экосистемах, общей площадью около 2 200 гектаров,
– отметили в министерстве.
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Укргидрометцентр о задымлении в Киеве
- В Укргидрометцентре отметили, что по Киевской области наблюдается задымление, а не смог. Оно вызвано распространением дыма с Севера и Северо-Востока от очагов пожаров, которые возникли на торфяниках и открытых территориях в Киевской, Черниговской и Сумской областях.
- Добавили, что синоптическую ситуацию сейчас определяет поле повышенного давления, слабый северный и северо-восточный ветер, что способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Радиационный фон в норме.
- "Это не метеорологическое явление и продолжительность его существования будет определяться тем, как долго будет существовать источник дыма", – отметили в Укргидрометцентре.