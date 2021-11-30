Об этом рассказала в эфире 24 каналу народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец. Она подчеркнула, что вопрос выхода нардепов из монобольшинства сейчас не является приоритетным для партии.
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Соха обязан местом "Слуге"
По словам нардепа, поддержавшие Романа Соху ориентировались на Зеленского и "Слугу народа". Реакция на его выход была бы иной, если бы он баллотировался в парламент как самовыдвиженец.
Для меня это вопрос собственной совести и политической ответственности. Заехать в парламент на зеленом коне, а сейчас рассказывать, какой ты сильный и классный – противоречивые вещи,
– сообщила Мошенец.
По ее мнению, непонятно, сможет ли Соха войти в парламент на следующих выборах самостоятельно, без поддержки другой политической силы.
"Это его выбор и политическая ответственность. Впрочем, избиратель понимает, кто стабильный и придерживается принципов и обещаний, с которыми идет в парламент, а кто ведет себя не совсем честно и ответственно", – убеждена депутат.
Кто следующим может покинуть монобольшинство
По словам Мошенец, чтобы сориентироваться, кто может последовать примеру Романа Сохи и покинуть монобольшинство – нужно смотреть, кто входит в состав межфракционного объединения "Умная политика" нардепа Дмитрия Разумкова. Она добавила, что Соха там был среди первых.
Елена Мошенец рассказала, что ждет монобольшинство в парламенте: смотрите видео
Народный депутат Роман Соха: что известно
- В 2019 году Роман Соха победил на парламентских выборах в округе №75 в Запорожской области.
- Он стал членом комитета Верховной Рады Украины по цифровой трансформации.
- Кроме того, Соха возглавляет подкомитет электронного управления и электронной демократии.
- Политик являлся соавтором 15 законопроектов.