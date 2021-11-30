Про це розповіла в ефірі 24 каналу народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець. Вона підкреслила, що питання виходу нардепів з монобільшості зараз не є пріоритетним для партії.

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За словами нардепки, ті, хто підтримав Романа Соху, орієнтувались на Зеленського і "Слугу народу". Реакція на його вихід була б іншою, якби він балотувався до парламенту як самовисуванець.

Для мене це питання власної совісті та політичної відповідальності. Заїхати до парламенту на зеленому коні, а зараз розповідати, який ти сильний і класний – суперечливі речі,

– повідомила Мошенець.

На її думку, не зрозуміло, чи зможе Соха увійти до парламенту на наступних виборах самостійно, без підтримки іншої політичної сили.

"Це його вибір і політична відповідальність. Втім виборець розуміє, хто є стабільним і дотримується принципів та обіцянок, з якими йде до парламенту, а хто поводиться не зовсім чесно і відповідально", – переконана депутатка.

Хто наступним може покинути монобільшість

За словами Мошенець, щоб зорієнтуватися, хто може взяти приклад з Романа Сохи та покинути монобільшість – потрібно дивитися, хто входить до складу міжфракційного об'єднання "Розумна політика" нардепа Дмитра Разумкова. Вона додала, що Соха там був серед перших.

Довідка. Дмитро Разумков 16 листопада зареєстрував у Верховній Раді своє міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика". До його складу потрапили 24 народні депутати. Одним з перших туди увійшов народний обранець Роман Соха.

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