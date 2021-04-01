Члены окружной избирательной комиссии в округе № 87 зафиксировали факт смещения пломб на помещении, где ночью хранились бюллетени. Также зафиксирован факт перемещения пакетов с бюллетенями.

Об этом сообщил на странице в Facebook кандидат в народные депутаты в этом округе Александр Шевченко.

В среду вечером заседание ОИК было прекращено, поскольку его пытались сорвать депутаты из фракции "Слуга народа". Уходя на отдых, члены ОИК опечатали помещение, где хранились бюллетени, и сделали фото пломбы и мешков с документами. Но утром, когда комиссия снова собралась на заседание, были выявлены различия в пломбе. К тому же, по словам членов ОИК, некоторые мешки с бюллетенями были смещенными и лежали в другом положении,

– отметил Александр Шевченко.

О факте вмешательства сообщил член ОИК Назарий Винтоняк, подтвердили его и другие члены комиссии.

"Утром, во время открытия серверной, где хранятся пакеты с избирательными бюллетенями и иной документацией, я обнаружил, что сама печать была в несколько ином положении, чем до того, как все члены ОИК покинули помещение. Кроме того, заметил разницу в расположении самих пакетов", – рассказал Назарий Винтоняк.

Александр Шевченко опубликовал на своей странице фото, которые подтверждают вышесказанное. Как написал депутат, на замечание Винтоняка ни председатель, ни другие члены ОИК никоим образом не отреагировали и продолжили работу.

По мнению другого члена ОИК Артура Доронина, председатель избирательной комиссии вообще не обращает внимания на замечания большинства ее членов. По его словам, руководитель комиссии некомпетентен, поскольку до этого никогда не занимался выборами и не работал в ОИК.

Как отметил Александр Шевченко, факт нарушения по смещению пломб и упаковочных мешков, а также игнорирование членами комиссии замечаний будет направлен в правоохранительные органы.