Члени Окружної виборчої комісії в окрузі № 87 зафіксували факт зміщення пломб на приміщенні, де вночі зберігалися бюлетні. Також зафіксований факт переміщення пакунків з бюлетенями.

"В середу ввечері засідання ОВК було припинене, оскільки його намагалися зірвати депутати з фракції "Слуга народу". Йдучи на відпочинок, члени ОВК опломбували приміщення, де зберігалися бюлетені, та зробили фото пломби і мішків із документами. Але вранці, коли комісія знову зібралась на засідання, були виявлені розбіжності в пломбі. До того ж, за словами членів ОВК, деякі мішки з бюлетенями були зміщеними й лежали в іншому положенні", – зазначив кандидат у народні депутати в цьому окрузі Олександр Шевченко.

Про факт втручання повідомив член ОВК Назарій Вінтоняк, підтвердили його й інші члени комісії.

"Вранці, під час відкриття серверної, де зберігаються пакунки з виборчими бюлетенями та іншою документацією, я виявив, що сама пломба була в дещо іншому положенні, ніж до того, як всі члени ОВК покинули приміщення. Крім того, помітив різницю в розташуванні самих пакунків", – розповів Назарій Вінтоняк.

Олександр Шевченко опублікував на своїй сторінці фото, які підтверджують вищезазначене. Як написав депутат, на зауваження Вінтоняка ні голова, ні інші члени ОВК жодним чином не відреагували і продовжили роботу.

На переконання іншого члена ОВК Артура Дороніна, голова виборчої комісії взагалі не звертає уваги на зауваження більшості її членів. За його словами, керівник комісії некомпетентний, оскільки до цього ніколи не займався виборами та не працював в ОВК.

Як зазначив Олександр Шевченко, факт порушення щодо зміщення пломб і пакувальних мішків, а також ігнорування членами комісії зауважень буде направлений до правоохоронних органів.