Пропавший направлялся домой с дачи. Однако он решил сократить путь и попал в ловушку на болотистом участке.

Интересно После 2 часов поисков в озере: "утопающая" проявила бдительность и сама пришла к спасателям

Пенсионер исчез 5 дней назад

В поисково-спасательной волонтерской ассоциации сообщили, что 19 июля недалеко от Львова пропал 72-летний Борис Бессараб.

Мужчина проживает на улице Масарика.

18 июля он находился в своем дачном домике в селе Вислобоки.

На следующий день он должен был ехать домой во Львов.

Однако пенсионер не вернулся. Связь с ним отсутствовала.

Родные ничего не знали о его местонахождении.

Мужчину искали полиция и волонтеры.



Борис Бессараб пропал 19 июля / Фото Sarva

Заметьте Тонули в водовороте: на Львовщине отважный мужчина спас 2 женщин и ребенка – фото

Обессиленного мужчину случайно спас прохожий

Прохожий 22 июля возле Дублян случайно наткнулся на обессиленного пожилого мужчину. Он лежал на болотистом участке недалеко от дороги. Пенсионер просил о помощи и очень хотел позвонить родным, чтобы сообщить о себе.

На место происшествия вызвали медиков, которые отвезли пенсионера в больницу города Дубляны. После осмотра его направили в клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова. Спасенным мужчиной оказался без вести пропавший Борис Бессараб.

Пенсионер, возвращаясь с дачи, решил сократить путь. По дороге он упал на болотистом участке. Там редко ходят люди, поэтому мужчину нашли только через 5 дней. Сейчас пенсионер находится в безопасности и под наблюдением медиков.



Пенионер упал, возвращаясь с дачи / Фото "Варта 1"