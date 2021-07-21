Личные вещи "утонувшей" нашли около 6:00 21 июля на берегу водоема. Поисковая операция закончилась очень неожиданно для всех в 10:00.

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На месте происшествия работали водолазы, полицейские и медики скорой.

Озеро обследовали 2 часа



Вещи, которые женщина оставила на пляже / Фото муниципальной стражи Киева

Правоохранители и бойцы ГСЧС прибыли на место происшествия около 8:00.

Водолазы сразу начали поисковую операцию, но их попытки найти тело женщины были тщетными.

Где-то в 10:00, после двух часов ныряния специалистов, к спасателям и полиции сама подошла женщина, которую искали.

Она спросила, что случилось на водоеме и кого ищут.



Женщина сама спросила, кого ищут в водоеме / Фото муниципальной стражи Киева

Как выяснилось, "потерпевшая" просто ушла с пляжа по своим делам и вернулась за вещами через несколько часов. Она была изрядно удивлена тем, что ее объявили пропавшей.