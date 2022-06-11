Самолет Beechcraft, нарушивший воздушное пространство нескольких стран ЕС и НАТО 8 июня, заинтересовал не только военно-воздушные силы, но и полицию.

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Как рассказал представитель департамента полиции Рамунас Матонис, досудебное расследование пока не началось, сейчас "выясняются обстоятельства".

Ранее сообщалось, что самолет пересек 4 границы с разными странами, однако, по данным министра внутренних дел Болгарии Бойко Рашкова, воздушный транспорт пролетел над 6 странами – Польшей, Словакией, Венгрией, Сербией, Румынией и Болгарией.

По словам Рашкова, в самолете было 2 человека. У команды нет утвержденного плана полета, а транспондеры самолета были выключены. Пилот не реагировал на радиозапросы и визуальные сигналы военных и радистов.

Воздушная навигация сообщила, что за последние 90 дней не получала планов полета, команда самолета не вступала в контакт с операторами.

Директор Агентства транспортных компетенций департамента гражданской авиации Альвидас Шумскас заявил, что не может подробно прокомментировать ситуацию, поскольку немного информации.

На вопрос, кто летел, как летел, я не могу сегодня ответить,

– добавил он.

По данным литовских СМИ, Beechcraft на прошлой неделе продал директор аэропарка Ниды, пилот Бронс Заронскис. При этом мужчина утверждает, что не знает, кто был покупателем. Заронскис сообщил, что самолет приобрела некая организация – договаривались за покупку самолета на русском языке.

Детали о загадочном самолете

Самолет последовательно перехватывали румынские и венгерские воздушные силы. Также полет Beechcraf контролировали американские самолеты F-16 из румынской военной авиабазы НАТО. Транспорт летел на малой высоте – вероятно, чтобы самолет не засекли радары.

В воздухе несанкционированный полет контролировали представители Военно-воздушных сил Румынии и Венгрии, а также американскими самолетами НАТО.

Около 19:00 самолет в течение двух минут пересекал воздушное пространство Сербии, а затем залетел в Болгарию.