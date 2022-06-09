В среду, 8 июня, вечером в воздушное пространство 4 стран вошел неизвестный частный самолет Beechcraf. Транспорт был в воздушном пространстве Венгрии, Румынии, Болгарии и Сербии.

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Самолет последовательно перехватывали румынские и венгерские воздушные силы. Также полет Beechcraf контролировали американские самолеты F-16 из румынской военной авиабазы НАТО.

Самолет летел на малой высоте и пересек границы 4 европейских стран. Двухмоторный самолет Beechcraft, принадлежность которого не удалось распознать, поднялся в воздух в Венгрии в районе Дебрецена примерно в 17:30 без одобренного плана полета и без включенного транспондера.

В воздухе несанкционированный полет контролировали представители Военно-воздушных сил Румынии и Венгрии, а также американскими самолетами НАТО.

Около 19:00 самолет в течение двух минут пересекал воздушное пространство Сербии, а затем залетел в Болгарию.

По данным издания, сообщившего об инциденте, на борту частного самолета находились 2 человека. При этом пилот не отвечал на радиозапросы летчиков и визуальные сигналы, которые подавали сопровождавшие его военные самолеты.

В то же время, отмечают в ведомстве, самолет не показывал враждебное или опасное поведение.

В румынском Минобороны добавили, что в настоящее время болгарские власти изучают зону последней известной позиции самолета для его идентификации и выяснения деталей.

Самолеты часто врываются в европейское небо

Неизвестные самолеты и беспилотники с начала полномасштабной войны в Украине начали летать над городами европейских дежрав. Чаще эти аппараты принадлежат России.

30 апреля, российский самолет наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 залетел в воздушное пространство Дании. Его заметили к востоку от Борнхольма, датского Балтийского острова.

После этого российский разведчик нарушил воздушное пространство Швеции. Власти страны сразу отреагировали. Министр обороны Петер Хультквист назвал это неприемлемым. По его словам, инцидент неуместен в связи с ситуацией с безопасностью.

В ответ Швеция и Дания вызвали на послов России для того, чтобы получить объяснение этих инцидентов.

Через несколько дней, 4 мая, Россия снова вторглась в воздушное пространство Финляндии – на этот раз на вертолете. Российский вертолет залетел на глубь территории суверенной Финляндии на 4 – 4,5 километра. Речь идет о вертолете Mi-17. Финские пограничники уже начали расследовать этот случай.

Недавно в Германии заявили о том, что их истребители перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет Ил, слишком близко приблизившийся к немецкому острову Рюген. Это произошло 3 мая. Таким образом, немцы предотвратили, чтобы российский самолет нарушил воздушное пространство их страны.

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