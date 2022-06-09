У середу, 8 червня, ввечері у повітряний простір 4 країн зайшов невідомий приватний літак Beechcraf. Транспорт побував у повітряному просторі Угорщини, Румунії, Болгарії та Сербії.

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Літак послідовно перехоплювали румунській та угорські Повітряні сили. Також політ Beechcraf контролювали американські літаки F-16 із румунської військової авіабази НАТО.

Літак летів на малій висоті та перетнув кордони 4 європейських країн. Двомоторний літак Beechcraft, приналежність якого не вдалося розпізнати, піднявся у повітря в Угорщині в районі Дебрецена приблизно о 17:30 без схваленого плану польоту та без увімкненого транспондера.

У повітрі несанкціонований політ контролювали представники Військово-повітряних сил (ВПС) Румунії та Угорщини, а також американськими літаками НАТО.

Близько 19:00 літак протягом двох хвилин перетинав повітряний простір Сербії, а потім залетів до Болгарії.

За даними видання, яке повідомило про інцидент, на борту приватного літака перебувало 2 людей. При цьому пілот не відповідав на радіозапити льотчиків та візуальні сигнали, які подавали військові літаки, які його супроводжували.

Водночас, зазначають у відомстві, літак не показував ворожої чи небезпечної поведінки.

У румунському Міноборони додали, що в даний час болгарська влада вивчає зону останньої відомої позиції літака для його ідентифікації та з'ясування деталей.

Літаки часто вриваються в європейське небо

Невідомі літаки та безпілотники з початку повномасштабної війни в Україні почали літати над містами європейських дежрав. Найчастіше ці апарати належать Росії.

30 квітня, російський літак спостереження і аерофотознімання Ан-30 залетів у повітряний простір Данії. Його помітили на сході від Борнхольма, данського Балтійського острова.

Після цього російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції. Влада країни одразу відреагувала. Міністр оборони Петер Хультквіст назвав це неприйнятним. За його словами, інцидент недоречний у зв'язку ситуацією з безпекою.

У відповідь Швеція та Данія викликали на послів Росії задля того, щоб отримати пояснення цих інцидентів.

За кілька днів, 4 травня, Росія знову вторглася у повітряний простір Фінляндії – цього разу на гелікоптері. Російський гвинтокрил залетів на вглиб територію суверенної Фінляндії на 4 – 4,5 кілометра. Йдеться про вертоліт Mi-17. Фінські прикордонники уже почали розслідувати цей випадок.

Нещодавно у Німеччині заявили про те, що їхні винищувачі перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл, який занадто близько наблизився до німецького острова Рюген. Це сталося 3 травня. Таким чином, німці запобігли тому, щоб російський літак порушив повітряний простір їхньої країни.

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