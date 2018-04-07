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Загадочный рейс: самолет из Крыма пролетел через Россию и пропал над Донбассом

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Самолет отправился из Крыма, пролетел через Россию и пропал над Донбассом
Самолет отправился из Крыма, пролетел через Россию и пропал над Донбассом / Иллюстративное фото

Над оккупированными территориями Донбасса заметили самолет, отправившийся из оккупированного Симферополя. Авиасудно было зафиксировано в закрытом для гражданских самолетов воздушном пространстве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Мирослав Гай.

Волонтер отметил, что на факт удивительного полета ему указал товарищ по гражданской разведке. Маршрут самолета отследили с помощью сервиса Flightradar.

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"Гражданский самолет с включенным транспондером вылетел из Симферополя. Пролетел через РФ и залетел на оккупированные территории. Где-то в районе Луганска он исчез с радаров, скорее всего выключил транспондер. И пока я набирал этот пост, он появился. Пролетает в обратном направлении уже по РФ ", – говорится в сообщении Гая.

"Рано делать выводы, но похоже, что россияне под видом гражданского самолета запустили разведчик. Вторая версия – подготовка провокации", – предположил волонтер.

Невідомий літак здійснив авіарейс із Криму, пролетів через Росію і зник над ДонбасомНеизвестный самолет совершил авиарейс из Крыма, пролетел через Россию и пропал над Донбассом

Невідомий літак здійснив авіарейс із Криму, пролетів через Росію і зник над ДонбасомМаршрут неизвестного самолета

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Новости России авиация Война на Донбассе Волонтеры
Источник: 24 Канал
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