Загадочный рейс: самолет из Крыма пролетел через Россию и пропал над Донбассом

Над оккупированными территориями Донбасса заметили самолет, отправившийся из оккупированного Симферополя. Авиасудно было зафиксировано в закрытом для гражданских самолетов воздушном пространстве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Мирослав Гай.

Волонтер отметил, что на факт удивительного полета ему указал товарищ по гражданской разведке. Маршрут самолета отследили с помощью сервиса Flightradar.

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"Гражданский самолет с включенным транспондером вылетел из Симферополя. Пролетел через РФ и залетел на оккупированные территории. Где-то в районе Луганска он исчез с радаров, скорее всего выключил транспондер. И пока я набирал этот пост, он появился. Пролетает в обратном направлении уже по РФ ", – говорится в сообщении Гая.

"Рано делать выводы, но похоже, что россияне под видом гражданского самолета запустили разведчик. Вторая версия – подготовка провокации", – предположил волонтер.

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