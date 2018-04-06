Журналисты показали, как Россия тайно возит наемников в Сирию
Российских наемников доставляют в Сирию для ведения боевых действий посредством частной сирийской авиакомпании "Cham Wings", которая тайно летает из Ростова-на-Дону.
Об этом говорится в расследовании, проведенном журналистами Reuters.
Из информации издания, самолеты Airbus A320 сирийской авиакомпании "Cham Wings" прилетают в аэропорт Ростова "Платов" ночью и отправляются с российскими наемниками рано утром. Что интересно, информации об этих рейсах нет в открытом доступе, как и билетов.
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Журналисты по онлайн-базах насчитали 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов-на-Дону и обратно.
Россия тайно возит наемников в Сирию
Кроме того, несколько российских наемников, которые воевали в Сирии, анонимно подтвердили, что чартерные рейсы – основной способ переброски туда наемников.
Добавим, в 2016 году авиакомпания "Cham Wings" была внесена США в список санкций, поскольку компанию заподозрили в переправке в Сирию проасадовских бойцов, оружия и снаряжения.
Россия тайно возит наемников в Сирию