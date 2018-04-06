Путина напугали действия НАТО: заявление

Глава России Владимир Путин нашел "крайних" в попытке разжечь конфликты на постсоветском пространстве.

Об этом он сказал на заседании российского Совета Безопасности, где обсуждался проект "Основ государственной пограничной политики РФ", сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также: Украинцы не хотят мира с Россией, а хотят победы, – Парасюк

Президент России Владимир Путин заявил, что для Кремля появляются новые вызовы и задачи в пограничной сфере – вблизи территории РФ НАТО продолжает наращивать военный потенциал. И не только действия НАТО беспокоят Москву.

Вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, делаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и поджечь старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних с Россией регионах,

– сказал Путин.

Он добавил, что такие действия могут повлечь военно-политическую нестабильность, возрастет контрабанда и преступность. Поэтому ключевая задача Кремля – ​​"обеспечить надежную охрану и защиту рубежей РФ, быстро и эффективно нейтрализовать потенциальные угрозы".

Поэтому в связи с существованием потенциальных угроз Россия серьезно укомплектовывает пограничные подразделения новым вооружением и техникой.

"Принятые меры позволили стабилизировать обстановку в приграничных регионах, снизить риск проникновения на нашу территорию международных террористов и экстремистов, повысилась эффективность борьбы с трансграничной преступностью", – добавил он.