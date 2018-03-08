НАТО проведет в Европе крупнейшие военные учения со времен холодной войны

Осенью 2018 года силы НАТО проведут в Европе масштабные военные учения Trident Juncture. Отметим, что обучение Trident Juncture проводятся раз в три года.

Об этом на слушаниях в Палате представителей Конгресса США сообщил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер.

"В октябре этого года пройдут масштабные учения НАТО, которые станут крупнейшими маневрами с амфибиями со времен пика холодной войны", – подчеркнул Неллер.

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Предполагается, что в учениях Trident Juncture примут участие около 45 тысяч военнослужащих стран НАТО, а также десятки боевых кораблей и самолетов. Они будут задействованы у берегов Норвегии для отражения "угрозы".

"Я уверен, что будут демарши и другие действия со стороны Российской Федерации. Но я думаю, что это показывает серьезность нашей стратегии, а также то, что наши европейские союзники хотят видеть наше присутствие там (в Европе) и нашу приверженность к их защите", – сказал американский генерал о военных США.