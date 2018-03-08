13:09
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

НАТО проведет в Европе крупнейшие военные учения со времен холодной войны

446 Читати новину українською
Военные учения НАТО Trident Juncture
Военные учения НАТО Trident Juncture / Фото из открытых источников

Осенью 2018 года силы НАТО проведут в Европе масштабные военные учения Trident Juncture. Отметим, что обучение Trident Juncture проводятся раз в три года.

Об этом на слушаниях в Палате представителей Конгресса США сообщил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер.

"В октябре этого года пройдут масштабные учения НАТО, которые станут крупнейшими маневрами с амфибиями со времен пика холодной войны", – подчеркнул Неллер.

Читайте также: В НАТО остро ответили на запугивание Путина ядерным оружием

Предполагается, что в учениях Trident Juncture примут участие около 45 тысяч военнослужащих стран НАТО, а также десятки боевых кораблей и самолетов. Они будут задействованы у берегов Норвегии для отражения "угрозы".

"Я уверен, что будут демарши и другие действия со стороны Российской Федерации. Но я думаю, что это показывает серьезность нашей стратегии, а также то, что наши европейские союзники хотят видеть наше присутствие там (в Европе) и нашу приверженность к их защите", – сказал американский генерал о военных США.

Теги: Новости США НАТО Европа
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 8 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук