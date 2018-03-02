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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В НАТО резко ответили на запугивание Путина ядерным оружием

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Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску
Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску / Фото из открытых источников

В Североатлантическом альянсе считают недопустимыми запугивания президента России Владимира Путина ядерным оружием.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, информирует "УНИАН".

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В НАТО заявляют, что готовы защищать всех своих членов от любой угрозы.

Российские заявления, которые угрожают, что Альянс может быть мишенью, являются неприемлемыми и непродуктивными. Как мы неоднократно заявляли, противоракетная оборона Альянса не разработана и не направлена против России. Наша система защищает от баллистических ракет за пределами евроатлантического регион,
– отметила Лунгеску.

Она добавила, что союз не хочет новой холодной войны или гонки вооружений.

"Все союзники поддерживают соглашения о контроле над вооружениями, которые создают доверие и уверенность на благо всех. Мы продолжаем работать над повышением военной предсказуемости и прозрачности, в том числе, включая Совет НАТО – Россия. Мы также пытаемся модернизировать Венский документ ОБСЕ", – заверила пресс -секретарь НАТО.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.

Теги: Новости политики Владимир Путин Оружие НАТО
Источник: 24 Канал
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